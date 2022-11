Kirchenkreuz Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Kirche Landessynode diskutiert über einheitlichen Arbeitsrecht Von dpa | 17.11.2022, 14:56 Uhr

Mit einer Diskussion über verschiedene Kirchengesetze hat am Donnerstag in Lübeck-Travemünde die Tagung der Nordkirchensynode begonnen. Schwerpunktthemen werden am Freitag der Haushalt 2023 und die Vereinheitlichung des Arbeitsrechts der Arbeiter und Angestellten der Nordkirche sein. Damit sollen zehn Jahre nach der Fusion der ehemaligen evangelischen Kirchen von Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern einheitliche Arbeitsbedingungen hergestellt werden, teilte die Synode mit. Der Haushalt soll Einnahmen von 577,4 Millionen Euro umfassen, 530 Millionen davon stammen aus Kirchensteuern.