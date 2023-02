Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa/Archiv up-down up-down Arbeitsmarkt Landesregierung will Lehrkräftemangel im Norden vorbeugen Von dpa | 28.02.2023, 13:51 Uhr

Mit einem Bündel von Maßnahmen will die schleswig-holsteinische Landesregierung gegen einen drohenden Lehrermangel ansteuern. Die Strategie beginne bei der Berufsorientierung an den Schulen, umfasse alle Phasen des Studiums und beinhalte auch eine Entlastung der Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Dienstag in Kiel.