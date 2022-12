Regierung Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Gesundheitspolitik Landesregierung erklärt Änderungen der Corona-Regeln Von dpa | 12.12.2022, 02:52 Uhr

Wie geht es weiter mit den Corona-Regeln in Schleswig-Holstein? Ob zum Jahreswechsel die Maskenpflicht im Nahverkehr fällt und es andere Änderungen gibt, wollen Ministerpräsident Daniel Günther, Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (beide CDU) und Finanzsenatorin Monika Heinold (Grüne) am Montag (16.30) in Kiel erläutern.