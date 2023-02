Bundeskanzler Olaf Scholz besucht den Landesparteitag der Nord-SPD in Husum und begrüßt die Genossen mit einem „Moin“. Foto: Michael Staudt up-down up-down Landesparteitag der SPD in Husum Das sagt Olaf Scholz zu den Waffenlieferungen und zur Kommunalwahl in SH Von Inga Gercke | 05.02.2023, 12:32 Uhr

Am Sonntag besuchte Bundeskanzler Olaf Scholz den Landesparteitag der SPD in Husum. In seiner Rede sprach er über die Waffenlieferungen an die Ukraine und schwor die Genossen auf die anstehende Kommunalwahl ein.