Landesbrandmeister warnt vor Gefahr von Flächenbränden Von dpa | 18.07.2022, 14:21 Uhr

Aufgrund der angekündigten Hitze und der Trockenheit steigt auch in Schleswig-Holstein die Gefahr von Wald- und Flächenbränden. „Dadurch dass es längere Zeit nicht geregnet hat und das Unterholz ziemlich trocken ist, kann es sehr schnell zu Bränden kommen“, sagte Landesbrandmeister Frank Homrich am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es gelte im Norden in Teilen bereits Warnstufe vier von fünf. An den kommenden Tagen werden Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius erwartet.