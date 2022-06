ARCHIV - Eine bienenfreundliche Blühfläche. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Symbolbild FOTO: Carmen Jaspersen up-down up-down Umwelt Landesbetrieb fördert bienenfreundliche Randstreifen Von dpa | 28.06.2022, 14:37 Uhr

Insekten finden an Straßenrändern in Schleswig-Holstein zunehmend mehr Blühpflanzen als Nahrungsquelle. So seien in den vergangenen zwei Jahren auf rund 500 Kilometern Straßenrändern Samen des Klappertopfs ausgebracht worden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Dienstag mit. Dadurch seien auf insgesamt 100 Hektar zahlreiche „Bienentankstellen“ entstanden.