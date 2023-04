Landtagssitzung in Kiel Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Land will Neu-Beamten Weg in gesetzliche Kasse erleichtern Von dpa | 14.04.2023, 10:02 Uhr

Die Landesregierung will neuen Beamtinnen und Beamten bei einer Entscheidung für die gesetzliche Krankenversicherung künftig in Härtefällen den Arbeitgeberanteil zahlen. „Der nun in der Koalition gefundene Kompromiss macht die Verwaltung moderner und attraktiver“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag. Als Härtefälle gelten unter anderem Krankheit, eine besondere Familiensituation oder eine späte Verbeamtung.