Glückstadt Land will Flüchtlingsunterkunft in Betrieb nehmen Von dpa | 12.09.2023, 15:21 Uhr | Update vor 38 Min. Asyl Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down

Wegen des starken Zuzugs von Flüchtlingen nach Schleswig-Holstein will das Land in Glückstadt (Kreis Steinburg) innerhalb der nächsten sechs Wochen eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung eröffnen. Die Kapazität des Landes werde damit von 7200 auf 7800 Plätze ausgeweitet, teilte das Integrationsministerium am Dienstag mit.