Viele mittelständische Betriebe in SH finden keinen Nachfolger. Symbolfoto: Paul Zinken Offensive von Land und Wirtschaft Kampf gegen Nachfolgermangel: Schleswig-Holstein startet Kampagne für den Mittelstand Von dpa | 30.03.2023, 10:47 Uhr

Tausende mittelständische Betriebsübergaben stehen in Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren an. Viele Unternehmer finden keine Nachfolger. Die Landesregierung und die Wirtschaft starten eine gemeinsame Gegenoffensive, die vor allem Frauen ansprechen soll.