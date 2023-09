Leistungssport Land fördert Sportzentren in Malente und Trappenkamp Von dpa | 07.09.2023, 15:57 Uhr | Update vor 53 Min. Innenstaatssekretärin Finke Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Die beiden Sportschulen in Malente (Kreis Ostholstein) und Trappenkamp (Kreis Segeberg) bilden künftig das erste Sportleistungszentrum des Landes. Innenstaatssekretärin Magdalena Finke übergab am Donnerstag die Anerkennungsurkunde an den Landessportverband, wie das Innenministerium mitteilte. Die Landesregierung fördert das neue Leistungszentrum mit 100.000 Euro im Jahr.