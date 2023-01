Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Nordfriesland Land fördert Neubau der Mittelbrücke mit neun Millionen Euro Von dpa | 17.01.2023, 14:38 Uhr

Das Land Schleswig-Holstein fördert den Neubau der Mittelbrücke in Wyk auf Föhr mit neun Millionen Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid hat Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag in Wyk überreicht, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. An Stelle der alten maroden Mittelbrücke soll eine neue Seebrücke entstehen, die auf einer Länge von 150 Metern zum Spazieren, Flanieren oder Ausruhen einladen soll.