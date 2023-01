Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Gesundheitsministerium Land finanziert Bundeshilfen für Krankenhäuser vor Von dpa | 19.01.2023, 17:55 Uhr

Schleswig-Holstein hat mit der Vorfinanzierung von Bundeshilfen in Höhe von rund 48 Millionen Euro an die Krankenhäuser begonnen. Nach einer Bundesratsinitiative Schleswig-Holsteins habe der Bund bundesweit 1,5 Milliarden Euro als pauschale Hilfe für Energiemehrkosten bis Ende März für die Krankenhäuser angekündigt, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Diese Zahlungen kommen aus Sicht der Landesregierung zu spät, da die wirtschaftliche Situation vieler Kliniken bereits jetzt gefährdet sei.