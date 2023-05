Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Kitagebühren Land entlastet Familien mit weniger Einkommen Von dpa | 09.05.2023, 15:28 Uhr

Familien mit geringeren Einkommen in Schleswig-Holstein sollen weiterhin weniger Kitagebühren zahlen müssen. „Wenn zu Hause finanziell der Schuh drückt, darf das niemals zu Lasten der Kinder gehen“, sagte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) am Dienstag. Die Landesregierung will die seit Anfang des Jahres geltende erweiterte Sozialermäßigung bis Ende Juli 2024 verlängern. Die bisher geltende Regelung läuft Ende Juli 2023 aus.