Katastrophenschutz Land: Elf weitere Fahrzeuge für den Katastrophenschutz Von dpa | 05.07.2022, 12:04 Uhr

Das schleswig-holsteinische Innenministerium hat elf weitere speziell ausgerüstete Löschfahrzeuge an die Katastrophenschutzbehörden übergeben. Bis 2023 beschaffe das Land insgesamt 52 Exemplare des Typs „Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz“ für jeweils rund 310.000 Euro, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Das Programm begann in der vergangenen Legislaturperiode.