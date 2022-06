ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael Feuerwehreinsatz Lagerhalle in Gewerbekomplex in Pinneberg in Brand Von dpa | 30.05.2022, 18:57 Uhr

Ein Feuer hat in einer Lagerhalle in einem Gewerbekomplex in Pinneberg hohen Sachschaden angerichtet. Menschen wurde dabei nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Schadenshöhe betrage nach vorläufigen Schätzungen rund 250 000 Euro. Die Brandursache sei noch unbekannt.