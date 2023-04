Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Kliniken Lage in Nord-Krankenhäusern besser als zum Jahreswechsel Von dpa | 27.04.2023, 06:09 Uhr

Personalnot ist auch im Norden da, aber die Lage an den Kliniken im Norden ist laut Krankenhausgesellschaft derzeit nicht mehr ganz so schlecht wie um den Jahreswechsel. Doch an Fachpersonal mengelt es nach wie vor flächendeckend.