Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Infektionsgeschehen Lage in Krankenhäusern wegen Corona-Fällen weiter angespannt Von dpa | 04.07.2022, 10:33 Uhr

Wegen Corona-Fällen in der Belegschaft ist die Lage in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein weiter angespannt. „Es ist überall nennenswert bis schwierig“, sagte der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Patrick Reimund, am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Patientenzahlen. Vor allem die Notaufnahmen seien derzeit überproportional überlastet. Gut 30 Krankenhäuser im Norden behandeln Nofallpatienten.