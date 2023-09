Kreis Dithmarschen Kutscherin stirbt einen Tag nach Unfall Von dpa | 01.09.2023, 09:21 Uhr Krankenhaus Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Einen Tag nach einem schweren Unfall mit einer Pferdekutsche in Norderheistedt (Kreis Dithmarschen) ist die 67 Jahre alte Kutscherin im Krankenhaus gestorben. Sie erlag am Donnerstag ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.