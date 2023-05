Bewegliche Wahlvorstände machen Urnenwahlen in Krankenhäusern und Pflegeheimen möglich. Foto: Uwe Anspach up-down up-down Wahlen in Schleswig-Holstein Kuriose Fakten rund um die Kommunalwahl in SH: Warum gibt es bewegliche Wahlvorstände? Von shz.de | 04.05.2023, 12:41 Uhr

Am 14. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Wir kennen das Prozedere: Entweder wählen wir per Briefwahl oder wir schreiten persönlich zur Wahlurne. Aber was machen bewegliche Wahlvorstände?