Umweltschutz Küstenfischer fordern Verbringung des Elbschlicks an Land Von dpa | 27.11.2022, 17:17 Uhr

Die Küstenfischer in Schleswig-Holstein fordern eine Verbringung des zur Fahrrinnenvertiefung aus der Elbe gebaggerten Schlicks an Land oder auf hohe See. Die Elbvertiefung und die Verklappung des Schlick wirke sich seit Jahren auf die Wasserqualität in der Nordsee aus, teilte am Sonntag der Vorsitzende der Sparte Krabbenfischerei im Landesfischereiverband, Jan Möller, mit. „Im Gegensatz zu früher ist das Nordseewasser deutlich klarer.“ Was sich im ersten Moment positiv anhöre sei eine drastische Veränderung. „Durch die fehlende Trübung sind Krabben für ihre Fressfeinde Wittlinge deutlich leichter auszumachen.“