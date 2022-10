Kürbisse Foto: Monika Skolimowska/dpa/Archivbild up-down up-down Agrar Kürbisse haben Saison: Durchschnittliche Ernte Von dpa | 24.10.2022, 12:51 Uhr

Egal ob als Halloween-Dekoration oder als Zutat für Suppe und Auflauf: Kürbis hat gerade Hochsaison, wie die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein am Montag mitteilte. Die Kammer geht in diesem Jahr von einer durchschnittlichen Kürbisernte mit guten Qualitäten in Schleswig-Holstein aus. Die Ernte im September sei aufgrund der überwiegend trockenen Witterung reibungslos verlaufen. Im Frühsommer, Juni und Juli, gab es neben warmen Phasen zudem meist auch ausreichend Niederschläge für ein gutes Wachstum. Im restlichen Bundesgebiet war dagegen nach Angaben der Kammer wegen der anhaltenden Trockenheit mitunter von zu kleinen Kürbissen die Rede, die zum Teil durch Sonnenbrandschäden auch nicht zu vermarkten waren. „Dies bestätigt sich für Schleswig-Holstein überwiegend nicht.“