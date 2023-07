Säbelschnäbler mit Nachwuchs Foto: Christian Wiedemann/LKN.SH/dpa/A up-down up-down Tiere Küken-Boom für seltene Säbelschnäbler im Rickelsbüller Koog Von dpa | 10.07.2023, 13:16 Uhr

Mehr als 220 Paare des seltenen Säbelschnäblers haben in diesem Jahr im Rickelsbüller Koog an der deutsch-dänischen Grenze gebrütet. Sehr viele der Brutvögel im sogenannten Life-Limosa-Polder hatten nicht nur Schlupf- sondern auch Bruterfolg, wie die Stiftung Naturschutz am Montag mitteilte. Das sei beim Säbelschnäbler alles andere als selbstverständlich, da seine Gelege und Küken besonders stark von Nesträuber und Fressfeinden wie Fuchs, Marderhund und Co. bedroht seien.