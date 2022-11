Herbstliches Blatt im Regen Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto up-down up-down Prognose Kühleres Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet Von dpa | 30.11.2022, 08:29 Uhr

Ein Hoch über Osteuropa bringt langsam kühleres Wetter nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Mittwoch soll es bedeckt oder trüb werden, mit gebietsweise etwas Regen oder Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Erwartet wird ein schwacher, an den Küsten mäßiger bis frischer Ostwind. In der Nacht zum Donnerstag soll es viele Wolken und Regen geben, vereinzelt mit Schnee vermischt. In der Nacht zu Freitag besteht bei Tiefstwerten von null Grad Glättegefahr.