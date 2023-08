Landtag Kritik aus Kiel an Verstärkung dänischer Grenzkontrollen Von dpa | 04.08.2023, 16:21 Uhr Polizeikontrolle Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Die Ankündigung verstärkter Grenzkontrollen durch Dänemark stößt auf Kritik beim Nachbarn Schleswig-Holstein. „Auch vor dem Hintergrund einer verschärften Sicherheitslage in Dänemark hat sich an der Haltung Schleswig-Holsteins nichts geändert“, sagte Innenstaatssekretär Jörg Sibbel am Freitag. „Binnengrenzkontrollen zu Dänemark halten wir weiterhin nicht für zielführend.“ Nun drohten leider längere Staus vor der Grenze.