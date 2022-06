Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Opporition Kritik an Günther wegen fehlender Regierungserklärung Von dpa | 30.06.2022, 10:38 Uhr

Mit einer Debatte über die Bildung der neuen Landesregierung und den Koalitionsvertrag von CDU und Grünen hat der Landtag in Kiel am Donnerstag seine letzten Beratungen vor der Sommerpause begonnen. Die Oppositionsfraktionen von SPD, FDP und SSW hatten dazu eine Aktuelle Stunde erwirkt. Sie kritisieren Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dafür, dass er ohne Regierungserklärung zur Arbeit seiner neuen schwarz-grünen Koalition in die Ferien geht.