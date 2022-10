Polizei Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Bad Segeberg Kriminelle bringen Eltern bei WhatsApp um Tausende Euro Von dpa | 21.10.2022, 15:26 Uhr

Per WhatsApp haben Betrüger mehrere Eltern im Landkreis Bad Segeberg um Tausende Euro gebracht. Die Masche der Kriminellen war nach Polizeiangaben vom Freitag immer ähnlich: Sie schrieben in den vergangenen Tagen Mütter und Väter über die Chat-App an und gaben sich als deren Kinder aus. Dabei gaukelten sie vor, ihre Handys seien kaputt oder verloren gegangen. Die nach Ermittlerangaben leichtgläubigen Eltern wurden dann gebeten, ihren vermeintlichen Kindern Geld zu überweisen.