Kreißsaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Lübeck Kreißsaal im Marienkrankenhaus ab dem 10. Juli geschlossen Von dpa | 20.06.2023, 17:51 Uhr

Die Geburtsstation im Lübecker Marienkrankenhaus wird früher als geplant geschlossen. Dort seien Entbindungen nur noch bis zum 9. Juli möglich, teilten das Marienkrankenhaus und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)am Dienstag mit. Vom 10. Juli an könnten dann alle Entbindungen im UKSH erfolgen. Hintergrund ist den Angaben zufolge die sich verschärfende Personalsituation am Marienkrankenhaus. Dadurch könnten die Stationsdienste in der Geburtshilfe nicht mehr vollständig besetzt werden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.