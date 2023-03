Krankenhaus Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Investitionsbedarf Kreise fordern mehr Landesmittel für Krankenhäuser Von dpa | 31.03.2023, 16:11 Uhr

Die Kreise in Schleswig-Holstein verlangen vom Land mehr Geld für die Krankenhäuser. Als Hintergrund nannte der Landkreistag am Freitag bei seiner Mitgliederversammlung in Eutin (Kreis Ostholstein) erheblichen Investitionsbedarf und Reformbestrebungen des Bundes. Zugleich kritisierte er die schwarz-grüne Landesregierung aber auch, weil sie zusätzliche Investitionen ohne Absprache beschlossen habe, obwohl die Kreise in gleichem Umfang mitfinanzieren müssen.