Blick auf den Leuchtturm von Kampen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt up-down up-down Nordfriesland Kreis untersagt Pegida-Versammlung auf Sylt Von dpa | 29.07.2022, 18:31 Uhr

Der Kreis Nordfriesland hat eine kurzfristig angemeldete Versammlung der asyl- und ausländerfeindlichen Pegida-Bewegung am Samstag auf Sylt untersagt. Grund sei eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit, teilte der Kreis am Freitag mit. Angemeldet hatte am Donnerstagnachmittag Pegida NRW eine Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz in Westerland.