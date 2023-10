Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am Donnerstag zusätzlich 600 Millionen Euro für die Ansiedlung einer Batterie-Fabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt in Heide auf den Weg gebracht. Schleswig-Holstein bürgt für die Hälfte. Daneben will das Land auch noch bis zu 137 Millionen Euro an direkten Zuschüssen an Northvolt zahlen, der Bund 109 Millionen.

Nötig sei der Kredit geworden, weil die Kosten für die Fabrik in die Höhe geschossen seien. Grund für die Eile sei laut Wirtschaftsminister Robert Habeck der Druck, unter dem Northvolt wegen seiner künftigen Kunden stehe.

Northvolt plant bei Heide den Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos. Die Pläne sehen vor, 4,5 Milliarden Euro zu investieren, 3000 Arbeitsplätze zu schaffen und jährlich Batterien für eine Million Elektroautos zu produzieren.

Daniel Günther erklärt Entscheidung für den Millionenkredit

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bekräftige so auch die Entscheidung für den Kredit und die Bürgschaft am Donnerstag. Es handele sich um der bedeutendsten Ansiedlungsvorhaben innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so Günther gegenüber shz.de. Das Werk werde „eine Sogwirkung“ für viele Zulieferbetriebe auslösen und „die Wirtschaft wachsen lassen“.

Kritik kam dagegen etwa vom SSW. „Es ist für mich unbegreiflich, dass die Landesregierung augenscheinlich bereit ist, ins volle Risiko zu gehen“, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms. Es gehe um Steuergelder. Keine Einwände kamen von SPD und FDP.

