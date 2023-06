Krebserkranungen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down Gesundheit Krebsregister: Bessere Überlebenschancen als vor 20 Jahren Von dpa | 30.06.2023, 18:36 Uhr

Die Überlebenschancen für viele Krebserkrankungen haben sich in den vergangenen 20 Jahren verbessert. Das zeigt eine am Freitag in Lübeck veröffentlichte Auswertung des Krebsregisters zu Krebserkrankungen in Schleswig-Holstein. Demnach leben fünf Jahre nach der Diagnose Krebs fast zwei Drittel der Betroffenen.