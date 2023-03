AOK Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down AOK-Bericht Krankmeldungen wegen Schlafstörungen erreichen Höchststand Von dpa | 08.03.2023, 09:51 Uhr

Krankmeldungen wegen Schlafstörungen haben in Schleswig-Holstein in den vergangenen Jahren zugenommen und 2022 einen Höchstwert erreicht. Auf nichtorganische Schlafstörungen bei AOK-versicherten Beschäftigten in Schleswig-Holstein entfielen im vergangenen Jahr 19.871 Fehltage, wie die AOK Nordwest am Mittwoch mitteilte. Das seien 33,2 Prozent mehr als 2021. Im Vergleich zu 2019 mit 9142 Fehltagen habe sich die Zahl sogar mehr als verdoppelt.