39,3 Tage arbeitsunfähig Krankenstand in der Altenpflege in SH erreicht Rekordhoch Von dpa | 07.07.2023, 11:19 Uhr

Beschäftigte in der Altenpflege in Schleswig-Holstein waren 2022 im Durchschnitt an 39,3 Tagen arbeitsunfähig. Der Landesgeschäftsführer der Barmer-Krankenkasse warnt vor drastischen Folgen.