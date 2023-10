Ursache für den Anstieg waren laut AOK deutlich mehr Krankschreibungen wegen Atemwegsinfekten und Erkältungskrankheiten. Nach einem Rückgang in den ersten beiden Corona-Jahren hätten durch den Wegfall der Abstands- und Hygieneregeln besonders die Infektionskrankheiten rasant zugenommen.



Am höchsten war der Krankenstand im März dieses Jahres mit 7,9 Prozent. Die erwerbstätigen AOK-Versicherten fehlten im ersten Halbjahr 2023 durchschnittlich an 12,4 Tagen im Job. Bei Beschäftigten in der Fachkrankenpflege waren es 20,1 Tage.