Gesundheit Krankenstand im ersten Halbjahr gestiegen Von dpa | 02.09.2022, 14:57 Uhr

Bei den Arbeitnehmern in Schleswig-Holstein hat es im ersten Halbjahr 2022 mehr Krankschreibungen gegeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die AOK NordWest teilte am Freitag mit, dass der Krankenstand in diesem Halbjahr 6,4 Prozent betrug, im ersten Halbjahr 2021 waren es 5,0 Prozent.