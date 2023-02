Krankschreibung Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheiten Krankenkasse: Höchstwert bei Fehltagen im Norden Von dpa | 07.02.2023, 10:38 Uhr

Mit fast 21 Tagen sind die Schleswig-Holsteiner nach Angaben der Techniker Krankenkasse im vergangenen Jahr so lange krankgeschrieben gewesen wie nie zuvor. Im Durchschnitt fehlte jede TK-versicherte Erwerbsperson an 20,8 Tagen, wie die Kasse am Dienstag mitteilte. 2021 seien es noch 16,1 Tage gewesen. Nunmehr sei der höchste Wert seit Beginn der TK-Auswertungen vor 22 Jahren erreicht. In Hamburg waren es im vorigen Jahr im Durchschnitt 18,2 Krankheitstage, im Bundesdurchschnitt 19.