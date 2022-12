Patientinnen und Patienten in deutschen Krankenhäusern sollen in Zukunft weniger nach wirtschaftlichen und stärker nach medizinischen Gesichtspunkten behandelt werden. Das ist das Ziel umfangreicher Reformvorschläge, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag in Berlin vorstellte.

Doch immer mehr Kliniken auch in Schleswig-Holstein geraten in finanzielle Schieflagen, die eine adäquate medizinische Versorgung der Bürger gefährden. Operationen können nicht wie geplant durchgeführt werden, Patienten müssen trotz akuter Probleme nach Hause geschickt werden und es ist viel zu wenig medizinisches Fachpersonal vorhanden.

