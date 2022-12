Landtag Schleswig-Holstein Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Landespolitik Krankenhäuser und Hafenschlick Themen im Kieler Landtag Von dpa | 14.12.2022, 03:02 Uhr

Mit einer Debatte über die Krankenhäuser beginnt der Landtag in Kiel am Mittwoch (10.00 Uhr) seine letzte Sitzung in diesem Jahr. In einer Aktuellen Stunde geht es um Vorwürfe der Opposition, die schwarz-grüne Koalition stelle Zusagen für Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe infrage. Nach Darstellung von CDU und Grünen hat es solche Zusagen gar nicht gegeben.