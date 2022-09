Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Kampagne Krankenhäuser schlagen wegen steigender Kosten Alarm Von dpa | 27.09.2022, 14:42 Uhr

Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein fordern im Rahmen einer bundesweiten Kampagne einen Ausgleich für ihre steigenden Kosten. Anderenfalls würden die Kliniken vor unlösbare Probleme gestellt, sagte der Vorsitzende der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein, Heiko Naß, am Dienstag in Kiel. „Die Krankenhäuser dürfen mit den gestiegenen Kosten nicht weiter allein gelassen werden.“