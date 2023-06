Krankenhaus Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankenhausgesellschaft Krankenhäuser schlagen Alarm wegen Finanznot Von dpa | 20.06.2023, 14:19 Uhr

Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein fordern vom Bund finanzielle Sicherheit. Ihr Gesamtdefizit wachse stündlich um rund 32.000 Euro, teilte die Krankenhausgesellschaft (KGSH) am Dienstag mit. „Wenn politisch nicht gehandelt wird, erleben wir einen eiskalten Strukturwandel mit Insolvenzen, Schließungen und verheerenden Auswirkungen für die Versorgungssicherheit“, erklärte Geschäftsführer Patrick Reimund. Die unter Inflation und fehlender Refinanzierung leidenden Kliniken könnten die gestiegenen Preise im bestehenden Finanzierungssystem nicht an die Kassen weitergeben.