Landtag Krankenhäuser im Fokus des Kieler Landtags Von dpa | 13.12.2022, 12:45 Uhr

Die Situation der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein rückt in der letzten Sitzung des Landtags in diesem Jahr in den Fokus des Parlaments. Zum Auftakt der Beratungen werden sich die Abgeordneten am Mittwoch mit dem Thema befassen. Die Oppositionsfraktionen SPD, FDP und SSW hatten eine Aktuelle Stunde zur Finanzierung von Investitionen in Neubauprojekte beantragt. Die Landesregierung müsse hierzu klare Ansagen machen, forderte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag. Die frühere Jamaika-Koalition habe sich vor einem Jahr darauf verständigt, noch ausstehende 800 Millionen Euro zu mobilisieren.