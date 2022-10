9-Euro-Ticket Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Illustration up-down up-down Verkehr Kräftiger Schub für Bahnverkehr durch 9-Euro-Ticket Von dpa | 20.10.2022, 14:17 Uhr

Das 9-Euro-Ticket hat in Schleswig-Holstein den öffentlichen Nahverkehr deutlich angekurbelt. Dessen Marktanteil habe sich im Juli dieses Jahres im Vergleich zu 2019 mehr als verdoppelt, teilte die Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH am Donnerstag mit. Auf den Linien der DB Regio sei die Nachfrage mehr als eineinhalbmal so groß gewesen. Fahrgastzahlen der anderen Bahnunternehmen lägen noch nicht vollständig vor, aber auch hier sei von einer deutlichen Nachfragesteigerung auszugehen.