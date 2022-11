Berechnungen zufolge gibt eine Frau in ihrem Leben bis zu 20.000 Euro für Tampons und Co aus. Können sich Frauen oder Mädchen keine geeigneten Produkte leisten, dann spricht man von Periodenarmut. Um sie finanziell zu unterstützen, fordert der SSW Hilfe von der Landesregierung.

Vorreiter bei diesem Thema ist Schottland. Im November 2020 hatte es als erstes Land der Welt ein Gesetz erlassen, dass Tampons und Binden „allen, die sie brauchen“, kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Seitdem ist die Debatte in Deutschland und auch an deutschen Hochschulen angekommen. An den Universitäten in Flensburg und Kiel werden auf Toiletten bereits kostenlose Menstruationsprodukte bereitgestellt.

Tampons und Binden keine Luxusgüter mehr

Seit Januar 2020 müssen nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Periodenprodukte bezahlt werden. Vorher wurden sie wie Luxusgüter besteuert. Immer mehr Frauen in Deutschland fordern aber Gratis-Tampons und -Binden wie in Schottland – also in allen städtischen Einrichtungen und in Bildungsstätten. Zudem könnten Arbeitgeber vermehrt darauf achten. Auch um das Thema Menstruation zu enttabuisieren.

Klassische Gegenargumente in der Debatte sind etwa, dass dann auch Rasierer und Rasierschaum kostenlos sein müssten oder dass auch Allergiker für Taschentücher bezahlen müssten, obwohl sie sich ihre Allergie nicht ausgesucht haben. Doch auf der anderen Seite betrifft die Menstruation die Hälfte der Bevölkerung – und zwar jeden Monat. Und Klopapier müsse man ja auch nicht mit auf Toilette bringen.

In unserer Umfrage des Tages wollen wir deshalb heute Ihre Meinung erfahren: Sollten Frauen auch in Deutschland kostenlosen Zugang zu Periodenprodukten haben? Stimmen Sie gern auch ohne Abo ab.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Das Ergebnis ist nicht repräsentativ.