Kommunalwahl SH 2023 Mehr Klimaschutz in Städten und Gemeinden: Das sind die Ideen der Parteien in SH Von Frank Jung | 10.05.2023, 17:33 Uhr

Den CO2-Ausstoß durch den Verkehr senken, das Heizen dekarbonisieren, Solarparks zulassen, Flächenfraß durch Neubaugebiete zurückfahren: Bei der Kommunalwahl am 14. Mai entscheiden die Bürger auch darüber, wie Städte und Gemeinden mit Klimazielen umgehen. Ein Überblick, welche Ideen dazu CDU, SPD, Grüne, FDP und SSW in Schleswig-Holstein für die Entscheider in Rathäusern und Gemeinderäten haben.