Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gibt zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein an seinem Wohnort seine Stimme ab. Archivfoto: Frank Molter/dpa up-down up-down Erste Stimmen nach Wahl Kommunalwahl 2023: So reagieren die Politiker in SH auf die Wahlergebnisse Von Ann-Kathrin Clausen | 14.05.2023, 23:04 Uhr

Mittlerweile stehen die ersten Ergebnisse der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein fest: So reagieren die Landespolitiker in SH auf den Wahlausgang.