Am 14. Mai sind rund 2,4 Millionen Schleswig-Holsteiner zur Stimmabgabe aufgerufen. Kommunalwahl 2023 in SH Deshalb haben 334 Gemeinden in Schleswig-Holstein am 14. Mai keine Wahl Von Frank Jung | 04.05.2023, 17:20 Uhr

Wie viele Mandate in Gemeinden, Städten und Kreisen sind zu vergeben? Wie viele Wählergruppen und Parteien bewerben sich? Wo sind die Einwohner zur Wahl aufgerufen, obwohl sie faktisch keine Auswahl haben? Welche Unterschiede gibt es zu Bundestags- oder Landtagswahlen? Wissenswertes zu den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein am 14. Mai im Überblick.