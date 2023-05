Der SSW jubelt in Flensburg und gewinnt dort die Kommunalwahl. Foto: Frank Molter/dpa up-down up-down Grüne triumphieren in Kiel CDU gewinnt trotz Verlusten die Kommunalwahl in SH – SSW siegt in Flensburg Von dpa | 15.05.2023, 00:34 Uhr

CDU die Nummer eins, danach statt den Grünen die SPD – das ist das Ergebnis der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Die CDU gewinnt in allen Landkreisen. Die Grünen triumphieren in Kiel, der SSW jubelt ganz besonders in Flensburg.