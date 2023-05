In diesem Artikel erfährst Du: Ob die Kommunalwahl wirklich so demokratisch ist, wie immer behauptet wird

Was der Gemeindetag macht

Und welche Besonderheit eine Kommunalwahl in Deutschland noch hat

In knapp zwei Wochen findet in rund 1.080 kreisangehörigen Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen die Kommunalwahl statt. Sie wird häufig als besonders demokratisch bezeichnet. Aber stimmt das überhaupt?

„Na ja, sie ist im Prinzip die ursprünglichste Wahl“, sagt Thorsten Karstens, der stellvertretende Geschäftsführer des Gemeindetags Schleswig-Holstein. „Aber demokratisch sind hier alle Wahlen.“

Thorsten Karstens ist stellvertretender Geschäftsführer des Gemeindetags in Schleswig-Holstein.

Gemeindetag: Sprachrohr der einzelnen Kommunen

Der Gemeindetag fördert die Selbstverwaltung der einzelnen Gemeinden und achtet darauf, dass ihre Rechte gewahrt werden. Kurzum: „Wir vertreten über 1000 Gemeinden in Schleswig-Holstein bei all ihren Belangen, unterstützen sie und vertreten ihre Interessen gegenüber dem Land und dem Bund“, sagt Karstens. Die Themen seien dabei ganz unterschiedlich. Ein aktuelles Beispiel sei das Ausloten von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Land.

Gewählt wird am 14. Mai die Gemeindevertretung der jeweiligen Gemeinde. Die wiederum entscheiden über alle Dinge, die die Kommune betreffen – natürlich nur so weit, wie es Bundes- und Landesgesetze zulassen. „Da werden wirklich die Dinge gewählt, die bei einem vor Ort passieren, die wichtig sind für das Dorf oder worüber man sich vielleicht auch ärgert.“ Dabei geht es beispielsweise um den Bau einer Kita vor Ort, um die Unterstützung des Sportvereins oder es wird sich um die Gemeindestraßen gekümmert. „Die Gemeinden regeln das eben vor Ort alleine.“

Unterschiedliche Gemeinden – unterschiedliche Bedürfnisse

Auch die unterschiedlichen Gemeindegrößen machen die Wahl für Thorsten Karstens interessant. Denn: „Die Anforderungen in einer Gemeinde mit 200 Einwohnern ist eine ganz andere als für eine mit 10.000 Einwohnern oder auf einer Hallig.“ Diese individuellen Belange könne man vor Ort „einfach am besten vertreten.”



Um zu verstehen, wie wichtig die Kommunalpolitik und damit auch die Kommunalwahl ist, zieht Karstens den Vergleich zwischen dem föderalistisch geprägten Deutschland und dem zentralistisch geprägten Frankreich. „Das, was vor Ort entschieden werden kann, soll auch vor Ort entschieden werden. In zentralistischen Systemen geht die Basis ganz häufig verloren.“ Erst wenn lokale Behörde an ihre Grenzen stoßen, werden regionale, nationale oder sogar europäische Regelungen notwendig.

Besonderheit: Gemeindeversammlung

„Und wir haben ja sogar noch eine besondere Form der Demokratie“, sagt Karstens, „nämlich bei den Gemeinden unter 70 Einwohnern.“ Hier gilt die sogenannte Gemeindeversammlung. Alle, die dort wahlberechtigt sind, sind dort automatisch auch Gemeindevertreter. „Das ist schon eine ganz besondere Geschichte, die ja auch etwas sehr Ursprüngliches hat“, sagt Kartsens.