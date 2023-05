Die vorläufigen Wahlergebnisse der Kommunalwahl finden Sie hier. Symbolfoto: Imago up-down up-down Mit interaktiver Karte Kommunalwahl 2023: Das sind die ersten Wahlergebnisse für Schleswig-Holstein Von Christin Lempfert | 14.05.2023, 21:00 Uhr

Am 14. Mai wählt Schleswig-Holstein seine neuen Kreistage. Wer bei der Kreiswahl in Ihrem Kreis als Wahlsieger aus der Kommunalwahl geht und die ersten Wahlergebnisse der anderen Kreise, sehen Sie in unserer interaktiven Karte.