Wahlen
09.05.2023

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (beide CDU) sowie die Vorsitzenden der kommunalen Landesverbände riefen am Dienstag zur Stimmabgabe auf.